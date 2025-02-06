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Нові успіхи ЗСУ під Покровськом та просування росіян на кількох напрямках: карти ISW

Київ • УНН

 • 116142 перегляди

Сили оборони України просунулися на схід від Надіївки під Покровськом. Водночас російські війська досягли прогресу під Куп'янськом, Торецьком та Кураховим, захопивши кілька населених пунктів.

Сили оборони України мали успіх під Покровськом на південний захід від міста. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим і також біля Покровська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що війська рф 5 лютого продовжили наземні атаки в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

російські війська наступали на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Малої Локні, та на південний захід від Суджі в районі Куриловки.

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Схід України. Операція рф №1 - Харківська область

російські загарбники продовжували наступальні операції в Харківській області вздовж міжнародного кордону біля Козачої Лопані та біля Вовчанська 4 і 5 лютого, але не просунулися.

російський "воєнкор" розповідав, що українські війська контратакували у Вовчанську.

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Операція РФ №2 - Луганська область

російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Війська рф продовжували атакувати в напрямку Кіндрашівки та Дорошівки, біля Петропавлівки, Піщаного і Новоосинового 4 і 5 лютого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 лютого заявив, що російські загарбники окупували населений пункт Західне (на північ від Куп'янська).

Міністерство оборони росії заявило 5 лютого заявили про захоплення Новомлинська (на північний схід від Куп’янська), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт ще станом на 31 січня.

Представник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська використовують засуджених новобранців і мобілізованих, деякі з яких мають лише один-два тижні підготовки, в піхотних атаках у цьому районі

- звітує Інститут вивчення війни.

російський блогер стверджував, що до повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році в Новомлинську проживало приблизно 15 осіб.

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5 лютого війська рф продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися. росіяни атакували біля Загризового, Нової Кругляківки, Лозової та Копанок 4 і 5 лютого.

5 лютого російські загарбники продовжили наступ на Лиманському напрямку, але також не просунулися. Війська рф атакували в районі Новолюбівки, Ямполівки, Колодязів, у районі Торського та Діброви 4 і 5 лютого.

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Операція РФ №3 - Донецька область

російські загарбники 5 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 5 лютого війська рф наступали на Сіверськ та біля Верхньокам'янського.

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Командир українського підрозділу, який діяв на Сіверському напрямку, заявив 5 лютого, що росіяни ведуть штурм і накопичують сили та особовий склад у цьому районі. Він зазначив, що ворог веде штурми вдень і вночі, і в першу чергу завдає ударів по позиціях операторів безпілотників ЗСУ.

Війська рф 5 лютого продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися. 4 і 5 лютого окупанти наступали в районі цього міста, а також біля Ступочек, Предтечиного та Білої Гори.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив, що окупанти активізувалися в північній частині Часового Яру та намагаються просунутися до центру міста в районі стадіону "Авангард"

- йдеться у зведенні ISW.

Також Запорожець зазначив, що кількість російських штурмів на Часівярському напрямку зросла на 97% порівняно з груднем 2024 року. Він заявив, що росіяни ведуть фронтальний штурм у центрі Часового Яру, та зазначив, що ворог використовує всюдиходи (квадроцикли) і мотоцикли, незважаючи на багнюку, а також окупанти завдають ударів з цивільної техніки.

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Нещодавно російські загарбники просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що окупанти просунулися вулицями Сєрова та Григорія Сковороди на півночі Торецька.

Війська рф продовжували наступати у районі Торецька, на північній околиці цього міста, та біля Щербинівки 4 і 5 лютого.

Як зазначив Запорожець, кількість російських штурмів на Торецькому напрямку зросла на 30% порівняно з груднем 2024 року, а російські загарбники все частіше ведуть лобовий удар по Торецьку.

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Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 5 лютого показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Надіївки (на південний захід від Покровська).

Разом з тим на Покровському напрямку фіксується й просування російських окупантів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, свідчать про те, що росіяни просунулися в південну частину н.п. Срібне (на південний захід від Покровська) і, ймовірно, захопили село. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 4 лютого оцінив, що росіяни, вірогідно, окупували Срібне.

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Війська рф продовжували наступати поблизу Калинового, Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Удачного та Успенівки 4 і 5 січня.

російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ здійснили контратаку на лінії Срібне - (село) Запоріжжя - Надіївка (усі на південний захід від Покровська).

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти використовували техніку для перекидання штурмових груп на передові позиції на північ від Новоєлизаветівки, і що українські воїни знищили 7 машин противника.

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російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися на 1,5 км вздовж залізничної колії від Котлиного до Покровська, трохи просунулися на північний схід від Удачного, і що ВДВ рф зміцнили позиції поблизу Срібного та села Запоріжжя Покровського району.

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російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що окупанти просунулися в полі на південний захід від Дачного.

Війська рф наступали поблизу Успенівки, Андріївки, Дачного, Улаклів, Костянтинополя, Розлива та Зеленівки 4 і 5 січня.

російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в центр Дачного, і що бої за село тривають. Також блогери розповідали, що війська рф також просунулися до траси Т-0515 Костянтинопіль - Андріївка - Покровськ на північний захід від Петропавлівки, та до північно-східної околиці Андріївки.

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Речник української бригади, яка діє на Курахівському напрямку, 5 лютого заявив, що ситуація в районі Дачного залишається дуже напруженою, і що окупанти використовують на цьому напрямку розвідувальні, орієнтовані та волоконно-оптичні безпілотники.

Він також сказав, що на Курахівському напрямку російські загарбники щодня втрачають до взводу піхоти та використовують у цьому районі менше бронетехніки.

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Війська рф продовжували наступати на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки 4 і 5 січня, але не просунулися.

"Південна вісь"

російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися. Війська рф наступали біля Новоданилівки та Малої Токмачки 4 і 5 лютого.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 5 лютого в окупованій частині Запорізької області українські захисники завдали ударів по російському ЗРК "Бук" у неуточненому місці.

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5 лютого речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС в Енергодарі через відсутність гарантій безпеки з боку рф щодо ротації.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 5 лютого.

5 лютого Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що за минулу добу на півдні країни українські захисники знищили 2 російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і 5 терміналів Starlink, якими керували російські загарбники.

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Віта Зеленецька

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