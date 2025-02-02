Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що є певні ознаки сповільнення рф та пояснив де

Є певні ознаки того, що темп наступу росіян уповільнюється. Окупанти зав’язли в міських боях у Часовому Ярі, Торецьку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Є певні ознаки того, що темп наступу уповільнюється. Це пов’язано з кількома факторами. Перший фактор – це те, що на деяких напрямках росіяни зав’язли у міських боях. Тобто, якщо ми кажемо про Часів Яр або Торецьк, то росіяни там зав’язли в міських боях й очевидно, що там просування не йде швидко, більш того українські війська контратакують - сказав Трегубов.

Трегубов також назвав другий фактор, зазначивши, що велика кількість росіян кинута на одне єдине завдання – на спробу охопити Покровськ.

Друге, велика кількість росіян зараз кинута на одне єдине завдання – на спробу охопити Покровськ й там вони теж зав’язли. Там теж йде повільне змагання у перетягуванні каната, тільки навпаки, не перетягують, а штовхають один іншого в різні боки. Тому в цілому росіяни зараз трішки зав’язли. Останні кілька днів навіть впала кількість боєзіткнень загалом - розповів Трегубов.

Проте він зауважив, що це не означає, що стало легко.

Але це означає, що ми більше доходимо до тієї фази, коли росіяни вже скоріш тиснуть на конкретних напрямках, не намагаються йти по всій лінії, а роблять акценти на конкретні напрямки й не йдуть в лоб, а намагаються якось тактично діяти, в тому числі щодо Покровська, намагаються охоплювати місто збоку. Тому, так, певні ознаки сповільнення є - розповів Трегубов.

Доповнення

Українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки на Донеччині.