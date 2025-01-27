Українських військових вивели з південної частини Великої Новосілки: що там відбувається

Українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки на Донеччині. Сили оборони утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але ближче до його околиці. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Для уникнення оточення українських Сил в південній частині населеного пункту (Велика Новосілка – ред.), вони звідти були виведені. Українські Сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їх оточення та не потрібні втрати серед укр захисників - повідомив Трегубов.

Він зазначив, що станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб окупанти не пішли далі.

Доповнення

23 січня в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили про ситуацію навколо Великої Новосілки, вказавши, що Сили оборони ведуть виснажливі бої з переважаючим противником, а командування вживає заходи щодо посилення підрозділів, та попередили про російські інформаційні операції.