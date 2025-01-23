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Ситуація навколо Великої Новосілки: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що відбувається на позиціях

Ситуація навколо Великої Новосілки: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що відбувається на позиціях

Київ • УНН

 • 20901 перегляди

Сили оборони України ведуть важкі бої з переважаючим противником біля Великої Новосілки. Командування вживає заходи щодо посилення підрозділів та попереджає про російські інформаційні операції.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили про ситуацію навколо Великої Новосілки, вказавши, що Сили оборони ведуть виснажливі бої з переважаючим противником, а командування вживає заходи щодо посилення підрозділів, та попередили про російські інформаційні операції, пише УНН.

Деталі

"Щодо ситуації навколо населеного пункту Велика Новосілка. (...) Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень", - повідомили в ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку", - вказали в ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" системно повідомляє суспільство про хід ведення оборонної операції в межах операційної зони. "Інформування відбувається обʼєктивно, з врахуванням того, що противник також уважно вивчає повідомлення Сил оборони - обізнаність з відкритих джерел допомагає ворогу планувати та корегувати свої подальші наступальні дії", - ідеться у повідомленні.

"Ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями. На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів - розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок - зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції. Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі", - наголосили в ОСУВ "Хортиця"

"Воїни Сил оборони України ведуть важкі бої та захищають кожну позицію.  Просимо дотримуватись інформаційної гігієни, уважно оцінювати ситуацію та продовжувати підтримувати свої Збройні Сили. На них тримається життя держави", - підкреслили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Бої у Часовому Яру продовжуються, але росіянам не вдається його захопити - Трегубов23.01.25, 14:28 • 32875 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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