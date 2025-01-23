Ситуация вокруг Великой Новоселки: в ОСГВ "Хортица" рассказали, что происходит на позициях

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили о ситуации вокруг Великой Новоселки, указав, что Силы обороны ведут изнурительные бои с превосходящим противником, а командование принимает меры по усилению подразделений, и предупредили о российских информационных операциях, пишет УНН.

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"О ситуации вокруг населенного пункта Великая Новоселка (...) Силы обороны Украины ведут изнурительные бои с превосходящим противником на соответствующих позициях и рубежах. Действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений", - сообщили в ОСГВ "Хортица" в Telegram.

"Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечению необходимыми средствами для ведения боя, усилению и обеспечению флангов. Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития", - указали в ОСГВ "Хортица".

Отмечается, что командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" системно сообщает обществу о ходе ведения оборонительной операции в пределах операционной зоны. "Информирование происходит объективно, с учетом того, что противник также внимательно изучает сообщения Сил обороны - осведомленность из открытых источников помогает врагу планировать и корректировать свои дальнейшие наступательные действия", - говорится в сообщении.

"Ведение боевых действий сопровождается информационными операциями. На фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом. Главная цель российских пропагандистов - расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны. Как следствие - снижение устойчивости защитников Украины и содействие ведению своей наступательной операции. Враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи", - отметили в ОСГВ "Хортица"

"Воины Сил обороны Украины ведут тяжелые бои и защищают каждую позицию. Просим соблюдать информационную гигиену, внимательно оценивать ситуацию и продолжать поддерживать свои Вооруженные Силы. На них держится жизнь государства", - подчеркнули в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

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