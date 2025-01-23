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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бои в Часовом Яру продолжаются, но россиянам не удается его захватить - Трегубов

Бои в Часовом Яру продолжаются, но россиянам не удается его захватить - Трегубов

Киев  •  УНН

 • 3403 просмотра

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В Часовом Яру продолжаются бои, россияне используют трубы канала для атак, но не могут захватить город.

В Часовом Яру продолжаются бои, ситуация сложная и напряженная, впрочем россиянам не удается захватить город. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Там до сих пор идут бои в самом городе. Там были определенные контратаки со стороны украинских войск. Там россияне в том числе пытаются прятаться в трубах канала, который проходит по самому городу, и пытаются атаковать украинские силы, в том числе и через этот канал. В общем, ситуация напряженная, сложная, но будем честны, она сложная и напряженная уже довольно давно. Почему-то у россиян все еще месяцами не получается занять этот населенный пункт. Да, он для них важен, да, он тоже уместен наверху, да, они прилагают все возможные усилия. Но опять-таки, там скорее, к сожалению, идет о разрушении города, чем попытки его захватить

- заявил Трегубов.

Также спикер прокомментировал ситуацию в Великой Новоселке. По его словам, враг делает, в частности, смешанные штурм, в которых применяется как пехота, так и техника.

«Великая Новоселка сейчас находится в трудном положении, и украинские воины делают все для того, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Сейчас непосредственно в зоне нашей ответственности находится главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, и соответствующие направления наиболее сложные направления, как то Великая Новоселка, как то Покровское направление, находятся на постоянном контроле», - говорит Трегубов. «Полного окружения там нет, есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить, и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к городу», - отметил спикер.

Кроме того, он добавил, что у врага на этом направлении - большое преимущество в личном составе.

Напомним 

Ранее УНН писал, что российские войска не имеют продвижений на Часов Яр, что может быть связано с накоплением резервов.

россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState21.01.25, 02:28 • 107039 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chasiv-yarЧасов Яр
luhanskЛуганск
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