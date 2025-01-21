россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState
Киев • УНН
российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах Харьковской и Донецкой областей. За сутки произошло 151 боевое столкновение, противник нанес 46 авиационных и 3 ракетных удара.
В ночь на 21 января российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState в Telegram, передает УНН.
Детали
По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.
Враг продвинулся в Двуречной, Большой Новоселке, возле Надежды Успеновки и Славянки.
В Луганской области россияне продвинулись возле населенного пункта Надежда. На Харьковщине враг продвинулся в Двуречной.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 151 боестолкновение, противник нанес 46 авиационных и 3 ракетных удара. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 72 штурмовых действия.