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Ворог понад 70 разів атакував на Покровському напрямку: Генштаб описав ситуацію на фронті

Київ • УНН

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На фронті відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 46 авіаційних та 3 ракетних удари. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 72 штурмові дії.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. На Краматорському напрямку та Торецькому напрямках боєзіткнення тривають дотепер. Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 20 січня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на основних напрямках:

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 337 осіб, з них 143 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, три засоби супутникового зв’язку та 17 БпЛА. Окрім того, пошкоджено бойову броньовану машину та автомобіль окупантів

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, застосовує авіацію.

Нагадаємо

російські війська посилюють наступ на Покровському напрямку, перекидаючи додаткові підрозділи з інших ділянок фронту. Щоденні втрати окупантів у цьому районі становлять до 300 осіб, противник уникає використання бронетехніки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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