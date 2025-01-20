росія кидає підкріплення на Покровський напрямок, зазнаючи значних втрат - офіцер ЗСУ

Російська армія перекидає додаткові сили на Покровський напрямок, знімаючи підрозділи з інших частин фронту. Щоденні втрати окупантів у боях під Покровськом сягають двохсот осіб.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, пише УНН.

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Ворог ломає зуби об нашу оборону. Знаємо точно, що перекидають підрозділи з інших напрямків. Оця кисть в горлі — місто Покровськ — залишається для Путіна мрією. В планах здавати Покровськ, незважаючи на близькість ворога, у нас немає

За словами офіцера, російське командування не шкодує піхоти для безперервних штурмів під Покровськом, зазнаючи катастрофічних втрат, які сягають близько двухсто окупантів щоденно.

Характер дій противника і бажання його видно з того, яка кількість ворога "лягає" тут. Всі посадки, всі підвали, які тільки можна, всіяні трупами ворога. Сотнями, день і вночі, ворог нищиться на цьому напрямку. На добу — не менше двохсот кожної доби, триста. Десь до таких цифр доходить кожної доби