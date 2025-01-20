росія кидає підкріплення на Покровський напрямок, зазнаючи значних втрат - офіцер ЗСУ
Київ • УНН
Російські війська посилюють наступ на Покровському напрямку, перекидаючи додаткові підрозділи з інших ділянок фронту. Щоденні втрати окупантів у цьому районі становлять до 300 осіб, противник уникає використання бронетехніки.
Російська армія перекидає додаткові сили на Покровський напрямок, знімаючи підрозділи з інших частин фронту. Щоденні втрати окупантів у боях під Покровськом сягають двохсот осіб.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, пише УНН.
Деталі
Ворог ломає зуби об нашу оборону. Знаємо точно, що перекидають підрозділи з інших напрямків. Оця кисть в горлі — місто Покровськ — залишається для Путіна мрією. В планах здавати Покровськ, незважаючи на близькість ворога, у нас немає
За словами офіцера, російське командування не шкодує піхоти для безперервних штурмів під Покровськом, зазнаючи катастрофічних втрат, які сягають близько двухсто окупантів щоденно.
Характер дій противника і бажання його видно з того, яка кількість ворога "лягає" тут. Всі посадки, всі підвали, які тільки можна, всіяні трупами ворога. Сотнями, день і вночі, ворог нищиться на цьому напрямку. На добу — не менше двохсот кожної доби, триста. Десь до таких цифр доходить кожної доби
Російські сили майже не використовують бронетехніку. Для переміщень застосовують перероблені легкові автомобілі, пересуваючись переважно вночі або в туман.
Вони зараз намагаються переміщатися під покровом ночі або в туман. Але засоби допомагають бачити нам усі їх переміщення, а потім добивати їх там, де вони починають ховатись. Переміщуються на легкових автомобілях, на багі, десантуються на легкових — "Ниви", "Жигулі
Нагадаємо
На передовій точилося 180 бойових зіткнень, з них 88 атак на Покровському напрямку. Ворог активно атакував також на Куп'янському, Лиманському та Торецькому напрямках.