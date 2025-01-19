Генштаб: на фронті відбулося 180 атак на різних напрямках, найбільше - на Покровському
Київ • УНН
На передовій точилося 180 бойових зіткнень, з них 88 атак на Покровському напрямку. Ворог активно атакував також на Куп'янському, Лиманському та Торецькому напрямках.
З початку доби відбулося 180 боєзіткнень. Інтенсивно атакує противник на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори, крім цього терористи тричі атакували поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку агресор 30 разів бив у районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку загарбники 18 разів штурмували біля Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві
На Сіверському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали 7 спроб ворожих військ просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку окупанти 19 разів штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск.
На Покровському напрямку терористи здійснили 88 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.
На Новопавлівському напрямку супротивник здійснив 13 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки.
На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно штурмували в напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали невдачі.
На фронті відбулося 125 боєзіткнень, Покровський напрямок найгарячіший - Генштаб19.01.25, 17:42 • 31466 переглядiв