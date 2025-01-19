Генштаб: на фронте произошло 180 атак на разных направлениях, больше всего - на Покровском
Киев • УНН
На передовой происходило 180 боевых столкновений, из них 88 атак на Покровском направлении. Враг активно атаковал также на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.
С начала суток произошло 180 боестолкновений. Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора, кроме этого террористы трижды атаковали вблизи Волчанска.
На Купянском направлении агрессор 30 раз бил в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении захватчики 18 раз штурмовали возле Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Первомайского, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве
На Северском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении ВСУ отбивали 7 попыток вражеских войск продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты 19 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск.
На Покровском направлении террористы совершили 88 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлиное, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.
На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак в направлениях Константинополя и Великой Новоселки.
На Ореховском направлении оккупанты безуспешно штурмовали в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.
На фронте произошло 125 боестолкновений, Покровское направление самое горячее - Генштаб19.01.25, 17:42 • 22071 просмотр