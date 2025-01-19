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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 125 боестолкновений, Покровское направление самое горячее - Генштаб

На фронте произошло 125 боестолкновений, Покровское направление самое горячее - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5914 просмотра

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За сутки произошло 125 боевых столкновений на семи направлениях, самые активные бои на Покровском направлении - 62 столкновения. Враг атаковал на Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях.

На фронте с начала суток состоялись 125 боевых столкновений, по состоянию на это время бои продолжаются на семи направлениях, активнее всего российские войска атакуют на Покровском. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 16.00 19.01.2025, пишет УНН.

В течение этих суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Романовка, Грабовское, Покровки Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка, Медведевка, Бериловка Черниговской области. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись населенные пункты Александровка Сумской области и Гремяч Черниговской области,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении, при поддержке штурмовой авиации, противник дважды без успеха атаковал позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же, нанес авиаудар в районе населенного пункта Волчанские Хутора. 

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой, четыре атаки успешно отбиты, еще три боестолкновения продолжаются. 

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Новосадового, Заречного, Колодязов, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. 

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, обе атаки были успешно отбиты нашими защитниками. 

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал в районе Часового Яра и Белой Горы, сейчас продолжаются пять боестолкновений. 

На Торецком направлении захватчики 17 раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Одиннадцать атак успешно отражены нашими защитниками, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений. 

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Шестьдесят два раза за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное, пятнадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. 

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя и Великой Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новополь. 

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил. 

На Курском направлении украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения. Враг нанес два авиационных удара двумя управляемыми бомбами по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня. 

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу,

- добавили в Генштабе.

«Пехота на ногах": Коваленко рассказал о том, как россияне проводят штурмы19.01.25, 14:36 • 18082 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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