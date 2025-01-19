«Пехота на ногах": Коваленко рассказал о том, как россияне проводят штурмы

Из-за масштабных потерь бронетехники и проблем с поставками топлива, вызванных ударами по НПЗ и нефтебазам, российская армия вынуждена менять тактику. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Техника армии россии. Сейчас из-за значительных потерь бронетехники, а также логистических сбоев по топливу в результате ударов по НПЗ и нефтебазам, россияне больше сил возлагают на пехотные наступления, а пехота использует вот такую технику, также мотоциклы, багги, и собственные ноги - рассказал Коваленко.

Напомним

российские войска продолжают накапливать силы к югу от Покровска Донецкой области, перебрасывая подразделения с других направлений для усиления наступления. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что формирование ударной группы из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий свидетельствует об изменении тактических приоритетов российского командования.