"Піхота на ногах": Коваленко розповів про те, як росіяни проводять штурми

Через масштабні втрати бронетехніки та проблеми з постачанням пального, спричинені ударами по НПЗ та нафтобазах, російська армія змушена змінювати тактику. Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Техніка армії росії. Зараз через значні втрати бронетехніки, а також логістичні збої по паливу внаслідок ударів по НПЗ та нафтобазам, росіяни більше сил покладають на піхотні наступи, а піхота використовує ось таку техніку, також мотоцикли, баггі, і власні ноги - розповів Коваленко.

Нагадаємо

російські війська продовжують накопичувати сили на південь від Покровська Донецької області, перекидаючи підрозділи з інших напрямків для посилення наступу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що формування ударної групи з підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій свідчить про зміну тактичних пріоритетів російського командування.