росія перекидає війська для наступу на Покровськ – ISW

російські війська продовжують накопичувати сили на південь від Покровська Донецької області, перекидаючи підрозділи з інших напрямків для посилення наступу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що формування ударної групи з підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій свідчить про зміну тактичних пріоритетів російського командування, пише УНН.

Аналітики повідомляють, що Центральне угруповання російських військ сформувало ударну групу з підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій (ЗВА) на південь від Покровська з метою посилення наступу на південному та південно-західному напрямках.

Українські командири зазначають, що російські війська накопичують сили для просування на захід від Покровська, але наразі не здійснюють прямого наступу на південь від міста. Натомість вони концентруються на перекритті залізничного сполучення між населеними пунктами Котлине та Ударне.

На думку експертів, перегрупування російських сил на південь від Покровська свідчить про зміну тактичних пріоритетів, спрямованих на створення більш вигідних умов для просування до флангів міста.

Крім того, повідомляється, що частина російських підрозділів була передислокована з Курахівського напрямку для участі в наступальних операціях на схід від Покровська.

"Рішення російського військового командування створити ударне угруповання у складі підрозділів 2-го та 41-го АК на південь від Покровська вказує на те, що російські війська, можливо, змінюють пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до безпосередніх флангів Покровська…російське військове командування може передислокувати ці підрозділи в райони на південь від Покровська, якщо російське командування продовжуватиме надавати пріоритет тактичному просуванню в напрямку південних флангів Покровська в найближчі тижні і місяці", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо

На Покровському напрямку оперативна обстановка залишається найбільш складною, російських військ у місті немає, бої тривають на підступах до агломерації.