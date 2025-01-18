ОСУВ "Хортиця" про Покровськ: російських військ у місті немає, бої тривають на підступах
Київ • УНН
На Покровському напрямку тривають запеклі бої на підступах до агломерації. Російських військ у місті немає, але противник намагається реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.
На Покровському напрямку оперативна обстановка залишається найбільш складною, російських військ у місті немає, бої тривають на підступах до агломерації. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" вночі 18 січня у Telegram, пише УНН.
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"Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення. Запеклі бої тривають на підступах до агломерації", - ідеться у повідомленні.
Сили оборони, як зазначається, протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ
"Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Вранці 18 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного та Янтарного. Тривають важкі бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Котлиному, Петропавлівці та Нововасилівці. "Противник зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Незважаючи на втрати, намагається зберігати темпи просування з метою охоплення Покровська та наближення до його околиць. Наші воїни мужньо протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - вказали в ОСУВ "Хортиця".
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