ОСГВ "Хортица" о Покровске: российских войск в городе нет, бои продолжаются на подступах

На Покровском направлении оперативная обстановка остается наиболее сложной, российских войск в городе нет, бои продолжаются на подступах к агломерации. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" ночью 18 января в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации", - говорится в сообщении.

Силы обороны, как отмечается, противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

Утром 18 января в ОСГВ "Хортица" сообщили, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного и Янтарного. Продолжаются тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Котлином, Петропавловке и Нововасильевке. "Противник сосредотачивает усилия и вводит в бой дополнительные резервы. Несмотря на потери, пытается сохранять темпы продвижения с целью охвата Покровска и приближения к его окрестностям. Наши воины мужественно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - указали в ОСГВ "Хортица".

На фронте 174 боя за сутки: почти половина - на Покровском направлении