На фронте 174 боя за сутки: почти половина - на Покровском направлении

174 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием двух ракет, привлек для поражения 2147 дронов-камикадзе. Также враг совершил около четырех тысяч артиллерийских обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков», - говорится в сводке.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении наши войска отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил 26 атак на позиции наших войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звирово, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки захватчиков в районе Великой Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении вчера враг один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков», - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: 1340 военных уничтожили ВСУ - Генштаб