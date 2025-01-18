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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

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17 января, 16:00 • 125334 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери оккупантов за сутки: 1340 военных уничтожили ВСУ - Генштаб

Потери оккупантов за сутки: 1340 военных уничтожили ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7963 просмотра

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За минувшие сутки террористы потеряли 1340 военных. Также было уничтожено 13 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 13 БПЛА и 69 единиц автомобильной техники.

Оккупанты потеряли 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 18.01.25:

- Личный состав: 817 160 (+1340).

- Танки: 9803.

- Бронированные боевые машины: 20394 (+13).

- Артиллерийские системы: 22040 (+21).

- РСЗВ: 1262.

- Средства ППО: 1046.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22579 (+13).

- Крылатые ракеты: 3049.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 34325 (+69).

- Специальная техника: 3699.

Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 26050 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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