Потери оккупантов за сутки: 1340 военных уничтожили ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки террористы потеряли 1340 военных. Также было уничтожено 13 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 13 БПЛА и 69 единиц автомобильной техники.
Оккупанты потеряли 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 18.01.25:
- Личный состав: 817 160 (+1340).
- Танки: 9803.
- Бронированные боевые машины: 20394 (+13).
- Артиллерийские системы: 22040 (+21).
- РСЗВ: 1262.
- Средства ППО: 1046.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22579 (+13).
- Крылатые ракеты: 3049.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 34325 (+69).
- Специальная техника: 3699.
Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 26050 просмотров