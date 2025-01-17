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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1670 военных, 12 танков и 13 боевых бронированных машин. Общие потери рф с начала войны достигли 815 820 военных.

За последние сутки с 16 на 17 января, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 12 танков и 13 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составили:

- личного состава - около 815 820 (+1670) человек ликвидировано;

- танков - 9803 (+12) ед;

- боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед;

- артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед;

- РСЗО - 1262 ед;

- средства ППО - 1046 ед;

- самолетов - 369 ед;

- вертолетов - 331 ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 566 (+63) ед;

- крылатых ракет - 3049 ед;

- кораблей/катеров - 28 ед;

- подводных лодок - 1 ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед;

- специальной техники - 3699 (+2) ед.

В курской области до апреля 2025 года весь военный контингент КНДР может быть уничтожен - ISW17.01.25, 06:11 • 16852 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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