Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1670 военных, 12 танков и 13 боевых бронированных машин. Общие потери рф с начала войны достигли 815 820 военных.
За последние сутки с 16 на 17 января, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 12 танков и 13 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 815 820 (+1670) человек ликвидировано;
- танков - 9803 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ППО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 566 (+63) ед;
- крылатых ракет - 3049 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед;
- специальной техники - 3699 (+2) ед.
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