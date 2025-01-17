В курской области до апреля 2025 года весь военный контингент КНДР может быть уничтожен - ISW
Киев • УНН
По данным ISW, 12-тысячный контингент северокорейских войск в курской области может быть полностью уничтожен к апрелю 2025 года. Ежедневные потери составляют около 92 военных с начала их участия в боевых действиях.
Весь контингент северокорейских войск численностью 12 000 человек, который сейчас находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою до середины апреля 2025 года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, северокорейские войска терпят примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.
Аналитики ISW отмечают, что, если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель (до середины апреля 2025 года).
Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что является характерным для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно,
Напомним
Силы спецопераций Украины взяли в плен военного из КНДР, несмотря на массированный артобстрел со стороны россиян. Это третья попытка захвата северокорейских военных, предыдущие две завершились смертью пленных.
Также министр Сибига рассказал о сложностях захвата северокорейских военных в плен из-за их склонности к самоубийству. Это первый случай участия военных КНДР в боевых действиях в Европе.