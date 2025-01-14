“Це справжній доказ зміни реалій російської агресії”: Сибіга про полонених військових КНДР

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що взяття в полон північнокорейських солдат є справжнім доказом зміни реалій російської агресії та наголосив, що взяти їх в полон було складним завдання, адже вони вчинювали самогубства, передає УНН.

... це дійсно факт, що взяти в полон північнокорейського солдата було справді складно, тому що вони вчинювали самогубства. Вони себе підривали, вони вчинювали самогубства. Російська армія також унеможливлювала, щоб вони були взяті в полон живими. Це відбулося, це справжній доказ зміни реалій російської агресії, а саме залучення північнокорейський військових у цю війну. Вперше вони воюють на європейському континенті після тривалого періоду