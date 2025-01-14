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“Це справжній доказ зміни реалій російської агресії”: Сибіга про полонених військових КНДР

“Це справжній доказ зміни реалій російської агресії”: Сибіга про полонених військових КНДР

Київ • УНН

 • 25699 перегляди

Міністр Сибіга розповів про складнощі захоплення північнокорейських військових в полон через їх схильність до самогубства. Це перший випадок участі військових КНДР у бойових діях в Європі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що взяття в полон північнокорейських солдат є справжнім доказом зміни реалій російської агресії та наголосив, що взяти їх в полон було складним завдання, адже вони вчинювали самогубства, передає УНН.

... це дійсно факт, що взяти в полон північнокорейського солдата було справді складно, тому що вони вчинювали самогубства. Вони себе підривали, вони вчинювали самогубства. Російська армія також унеможливлювала, щоб вони були взяті в полон живими. Це відбулося, це справжній доказ зміни реалій російської агресії, а саме залучення північнокорейський військових у цю війну. Вперше вони воюють на європейському континенті після тривалого періоду 

- сказав Сибіга під час пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкно.

Розпочали обстріл і не давали вивести з позицій полоненого солдата КНДР: військовий про спецоперацію на Курщині14.01.25, 19:47 • 25479 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нове відео допиту полонених солдатів із Північної Кореї, а також наголосив - "світ знатиме повну правду про те, як росія використовує таких хлопців".

Павло Башинський

Павло Башинський

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