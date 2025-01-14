Встановлюємо факти: Зеленський оприлюднив нове відео допиту полонених північнокорейських солдатів

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нове відео допиту полонених солдатів із Північної Кореї, а також наголосив - "світ знатиме повну правду про те, як росія використовує таких хлопців", передає УНН.

"Триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки росії потрібна ця війна", - заявив Зеленський.

Крім того, Президент подякував воїнам, які захищають українські позиції.

"Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - резюмував Зеленський.

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