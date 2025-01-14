Устанавливаем факты: Зеленский обнародовал новое видео допроса пленных северокорейских солдат
Киев • УНН
Президент Украины показал видео допроса пленных военных из КНДР и рассказал об их использовании россией. Зеленский отметил, что мир узнает правду о том, как рф привлекает солдат из информационного вакуума.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видео допроса пленных солдат из Северной Кореи, а также подчеркнул - "мир будет знать полную правду о том, как россия использует таких ребят", передает УНН.
"Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только россии нужна эта война", - заявил Зеленский.
Кроме того, Президент поблагодарил воинов, которые защищают украинские позиции.
"Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - резюмировал Зеленский.
Свои же добивают: Зеленский о судьбе северокорейских военных в Украине27.12.24, 21:39 • 29208 просмотров