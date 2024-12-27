Свои же добивают: Зеленский о судьбе северокорейских военных в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рф вообще не заинтересованы в выживании корейцев, их добивают свои же, передает УНН.

"...провел сегодня Ставку, был отдельный доклад Главкома Сырского по фронту. Донецкие направления - наиболее жесткие, Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали по Курщине - бои с участием северокорейских военных. У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен - их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", - сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи.

"Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", - подчеркнул Президент Украины.

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