Свои же добивают: Зеленский о судьбе северокорейских военных в Украине

ukenru
Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
15:54 • 44671 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 86042 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 101708 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 101179 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 101158 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 101297 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 123360 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 133433 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110346 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113422 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 103675 просмотра
В ЦПД СНБО объяснили, почему кремль молчит об азербайджанском самолете и задержанном танкере в Финляндии

В ЦПД СНБО объяснили, почему кремль молчит об азербайджанском самолете и задержанном танкере в Финляндии

 • 50758 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 54728 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 34756 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 50534 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 103675 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 123360 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 133433 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 124820 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 126348 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 50534 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 34756 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 54728 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 109277 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

 • 116722 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Свои же добивают: Зеленский о судьбе северокорейских военных в Украине

Свои же добивают: Зеленский о судьбе северокорейских военных в Украине

Киев  •  УНН

 • 6004 просмотра

Read in English

Президент Украины сообщил о массовых потерях военных КНДР на фронте и их добивании собственными войсками. россия намеренно посылает корейцев в бои без защиты и препятствует их пленению.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рф вообще не заинтересованы в выживании корейцев, их добивают свои же, передает УНН.

"...провел сегодня Ставку, был отдельный доклад Главкома Сырского по фронту. Донецкие направления - наиболее жесткие, Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали по Курщине - бои с участием северокорейских военных. У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен - их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", - сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи.

"Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", - подчеркнул Президент Украины.

"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы22 дек. 2024, 20:00 • 36023 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина