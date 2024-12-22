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"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы

"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы

Киев  •  УНН

 • 1162 просмотра

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Россия выдает северокорейским военным фальшивые документы с российскими именами и местом рождения в Туве. Настоящее происхождение разоблачено через подписи на корейском языке в документах трех ликвидированных бойцов.

Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи, выдавая им филькины документы. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций, пишет УНН.

Детали

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чьол Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертавич, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович.

Операторы ССО продолжают уничтожать врага, в частности еще трех военных из КНДР на Курщине и завладели их документами. В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на российский манер, а место рождения подписано как Республики Тува - родина военного преступника Шойгу. Но самое интересное - подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат,

- говорится в сообщении.
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Напомним

Зеленский сообщил о попытках рф скрыть присутствие военных КНДР в Украине путем сожжения их лиц после гибели. Ранее оккупанты запрещали им показывать лица во время тренировок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
severnaya-koreyaСеверная Корея