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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
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"Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии": Сибига о пленных военных КНДР

"Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии": Сибига о пленных военных КНДР

Киев  •  УНН

 • 8961 просмотра

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Министр Сибига рассказал о сложности захвата северокорейских военных в плен из-за их склонности к самоубийству. Это первый случай участия военных КНДР в боевых действиях в Европе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что взятие в плен северокорейских солдат является настоящим доказательством изменения реалий российской агрессии и отметил, что взять их в плен было сложной задачей, ведь они совершали самоубийства, передает УНН.

... это действительно факт, что взять в плен северокорейского солдата было действительно сложно, потому что они совершали самоубийства. Они себя взрывали, они совершали самоубийства. Российская армия также делала невозможным, чтобы они были взяты в плен живыми. Это произошло, это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии, а именно привлечение северокорейских военных в эту войну. Впервые они воюют на европейском континенте после длительного периода 

- сказал Сибига во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкно.

Начали обстрел и не давали вывести с позиций пленного солдата КНДР: военный о спецоперации на Курщине14.01.25, 19:47 • 10424 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видео допроса пленных солдат из Северной Кореи, а также подчеркнул - "мир будет знать полную правду о том, как россия использует таких ребят".

Павел Башинский

Павел Башинский

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