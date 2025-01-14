"Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии": Сибига о пленных военных КНДР

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что взятие в плен северокорейских солдат является настоящим доказательством изменения реалий российской агрессии и отметил, что взять их в плен было сложной задачей, ведь они совершали самоубийства, передает УНН.

... это действительно факт, что взять в плен северокорейского солдата было действительно сложно, потому что они совершали самоубийства. Они себя взрывали, они совершали самоубийства. Российская армия также делала невозможным, чтобы они были взяты в плен живыми. Это произошло, это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии, а именно привлечение северокорейских военных в эту войну. Впервые они воюют на европейском континенте после длительного периода - сказал Сибига во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкно.

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