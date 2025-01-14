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Начали обстрел и не давали вывести с позиций пленного солдата КНДР: военный о спецоперации на Курщине

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

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Силы спецопераций Украины взяли в плен военного из КНДР, несмотря на массированный артобстрел со стороны россиян. Это третья попытка захвата северокорейских военных, предыдущие две завершились смертью пленных.

Российская армия не давала вывести с позиций захваченного в плен северокорейского военного, начав массированный артобстрел. Об этом Донбасс Реалии сообщили военнослужащие Сил специальных операций, которые были задействованы в операции, передает УНН.

По их словам, российские войска до последнего не давали ССО выйти из леса вместе с пленным.

Они, наверное, догадались, что мы хотим забрать их бойца, и начался массированный артобстрел. Причем они стреляли очень близко и очень метко. Они до последнего не хотели, чтобы мы его забрали оттуда. Также был задействован один FPV-дрон. Он тоже не попал, но это хорошо для нас 

- рассказывает оператор ССО с позывным «Грек».

Военные ССО готовились взять в плен солдат из Северной Кореи, в частности учили фразы на корейском, рассказали участники операции. Украинские солдаты подошли к месту дислокации группировки армии РФ в лесу в маскировочных халатах, поэтому были незаметными.

Как пишет издание, это третья попытка взять в плен военнослужащих КНДР. Первый солдат Северной Кореи, которого взяли в плен, был тяжело ранен и вскоре после захвата умер, второй - совершил самоубийство. Поэтому пленного осмотрели и отобрали у него средства, которыми он мог навредить себе.

Возможно, у него был болевой шок от ранения и он еще не сориентировался, что происходит. Мы очень быстро подошли к нему. Одновременно же собратья, которые находились с нами, контролировали каждое его движение, то есть держали на прицеле, чтобы не навредить группе. Скорее всего, он был дезориентирован 

- рассказал оператор ССО с позывным «Грек».

Пленному сделали обезболивающий укол, после чего передали медикам. По словам украинских военных, он очень хотел пить и есть.

Добавим

На днях Украина сообщила о взятии Силами обороны в плен двух военных из Северной Кореи на Курщине. По данным СБУ, одного из солдат КНДР 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины.

Устанавливаем факты: Зеленский обнародовал новое видео допроса пленных северокорейских солдат14.01.25, 17:56 • 17923 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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