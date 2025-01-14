Начали обстрел и не давали вывести с позиций пленного солдата КНДР: военный о спецоперации на Курщине
Киев • УНН
Силы спецопераций Украины взяли в плен военного из КНДР, несмотря на массированный артобстрел со стороны россиян. Это третья попытка захвата северокорейских военных, предыдущие две завершились смертью пленных.
Российская армия не давала вывести с позиций захваченного в плен северокорейского военного, начав массированный артобстрел. Об этом Донбасс Реалии сообщили военнослужащие Сил специальных операций, которые были задействованы в операции, передает УНН.
По их словам, российские войска до последнего не давали ССО выйти из леса вместе с пленным.
Они, наверное, догадались, что мы хотим забрать их бойца, и начался массированный артобстрел. Причем они стреляли очень близко и очень метко. Они до последнего не хотели, чтобы мы его забрали оттуда. Также был задействован один FPV-дрон. Он тоже не попал, но это хорошо для нас
Военные ССО готовились взять в плен солдат из Северной Кореи, в частности учили фразы на корейском, рассказали участники операции. Украинские солдаты подошли к месту дислокации группировки армии РФ в лесу в маскировочных халатах, поэтому были незаметными.
Как пишет издание, это третья попытка взять в плен военнослужащих КНДР. Первый солдат Северной Кореи, которого взяли в плен, был тяжело ранен и вскоре после захвата умер, второй - совершил самоубийство. Поэтому пленного осмотрели и отобрали у него средства, которыми он мог навредить себе.
Возможно, у него был болевой шок от ранения и он еще не сориентировался, что происходит. Мы очень быстро подошли к нему. Одновременно же собратья, которые находились с нами, контролировали каждое его движение, то есть держали на прицеле, чтобы не навредить группе. Скорее всего, он был дезориентирован
Пленному сделали обезболивающий укол, после чего передали медикам. По словам украинских военных, он очень хотел пить и есть.
Добавим
На днях Украина сообщила о взятии Силами обороны в плен двух военных из Северной Кореи на Курщине. По данным СБУ, одного из солдат КНДР 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины.
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