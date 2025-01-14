Розпочали обстріл і не давали вивести з позицій полоненого солдата КНДР: військовий про спецоперацію на Курщині
Київ • УНН
Сили спецоперацій України взяли в полон військового з КНДР, незважаючи на масований артобстріл з боку росіян. Це третя спроба захоплення північнокорейських військових, попередні дві завершились смертю полонених.
Російська армія не давала вивести з позицій захопленого у полон північнокорейського військового, розпочавши масований артобстріл. Про це Донбас Реалії повідомили військовослужбовці Сил спеціальних операцій, які були задіяні в операції, передає УНН.
За їхніми словами, російські війська до останнього не давали ССО вийти з лісу разом із полоненим.
Вони, напевно, здогадалися, що ми хочемо забрати їхнього бійця, і почався масований артобстріл. Причому вони стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один FPV-дрон. Він теж не влучив, але це добре для нас
Військові ССО готувалися взяти в полон солдатів з Північної Кореї, зокрема вчили фрази корейською, розповіли учасники операції. Українські солдати підійшли до місця дислокації угруповання армії РФ в лісі у маскувальних халатах, тому були непомітними.
Як пише видання, це третя спроба взяти у полон військовослужбовців КНДР. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли у полон, був важкопоранений і незадовго після захоплення помер, другий – скоїв самогубство. Тому полоненого оглянули і відібрали у нього засоби, якими він міг зашкодити собі.
Можливо, у нього був больовий шок від поранення і він ще не зорієнтувався, що відбувається. Ми дуже швидко підійшли до нього. Одночасно ж побратими, які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований
Полоненому зробили знеболювальний укол, після чого передали медикам. За словами українських військових, він дуже хотів пити та їсти.
Додамо
Днями Україна повідомила про взяття Силами оборони у полон двох військових з Північної Кореї на Курщині. За даними СБУ, одного з солдатів КНДР 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.
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