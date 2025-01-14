Розпочали обстріл і не давали вивести з позицій полоненого солдата КНДР: військовий про спецоперацію на Курщині

Російська армія не давала вивести з позицій захопленого у полон північнокорейського військового, розпочавши масований артобстріл. Про це Донбас Реалії повідомили військовослужбовці Сил спеціальних операцій, які були задіяні в операції, передає УНН.

За їхніми словами, російські війська до останнього не давали ССО вийти з лісу разом із полоненим.

Вони, напевно, здогадалися, що ми хочемо забрати їхнього бійця, і почався масований артобстріл. Причому вони стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один FPV-дрон. Він теж не влучив, але це добре для нас

Військові ССО готувалися взяти в полон солдатів з Північної Кореї, зокрема вчили фрази корейською, розповіли учасники операції. Українські солдати підійшли до місця дислокації угруповання армії РФ в лісі у маскувальних халатах, тому були непомітними.

Як пише видання, це третя спроба взяти у полон військовослужбовців КНДР. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли у полон, був важкопоранений і незадовго після захоплення помер, другий – скоїв самогубство. Тому полоненого оглянули і відібрали у нього засоби, якими він міг зашкодити собі.

Можливо, у нього був больовий шок від поранення і він ще не зорієнтувався, що відбувається. Ми дуже швидко підійшли до нього. Одночасно ж побратими, які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований