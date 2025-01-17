У курській області до квітня 2025 року весь військовий контингент КНДР може бути знищений - ISW

Весь контингент північнокорейських військ чисельністю 12 000 осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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Згідно з повідомленням, північнокорейські війська зазнають приблизно 92 вибулих на день із моменту залучення до бойових дій у грудні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 отримали поранення.

Аналітики ISW зазначають, що, якщо нинішні темпи втрат збережуться, увесь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів (до середини квітня 2025 року).

Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме,