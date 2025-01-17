Ще плюс 1670 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1670 військових, 12 танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні втрати рф з початку війни сягнули 815 820 військових.
За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 815 820 (+1670) осіб ліквідовано;
- танків - 9803 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 20 381 (+13) од.;
- артилерійських систем - 22 019 (+4) од.;
- РСЗВ - 1262 од.;
- засоби ППО - 1046 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 566 (+63) од.;
- крилатих ракет - 3049 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 256 (+124) од.;
- спеціальної техніки - 3699 (+2) од.
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