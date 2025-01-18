Втрати окупантів за добу: 1340 військових знищили ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу терористи втратили 1340 військових. Також було знищено 13 бронемашин, 21 артилерійську систему, 13 БПЛА та 69 одиниць автомобільної техніки.
Окупанти втратили 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 18.01.25:
- Особовий склад: 817 160 (+1340).
- Танки: 9803.
- Броньовані бойові машини: 20394 (+13).
- Артилерійські системи: 22040 (+21).
- РСЗВ: 1262.
- Засоби ППО: 1046.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22579 (+13).
- Крилаті ракети: 3049.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 34325 (+69).
- Спеціальна техніка: 3699.
Ще плюс 1670 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.01.25, 08:07 • 28612 переглядiв