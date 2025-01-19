россия перебрасывает войска для наступления на Покровск - ISW

российские войска продолжают накапливать силы на юг от Покровска Донецкой области, перебрасывая подразделения с других направлений для усиления наступления. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что формирование ударной группы из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий свидетельствует об изменении тактических приоритетов российского командования, пишет УНН.

Аналитики сообщают, что Центральная группировка российских войск сформировала ударную группу из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОА) на юг от Покровска с целью усиления наступления на южном и юго-западном направлениях.

Украинские командиры отмечают, что российские войска накапливают силы для продвижения на запад от Покровска, но пока не осуществляют прямого наступления на юг от города. Вместо этого они концентрируются на перекрытии железнодорожного сообщения между населенными пунктами Котлино и Ударное.

По мнению экспертов, перегруппировка российских сил на юг от Покровска свидетельствует об изменении тактических приоритетов, направленных на создание более выгодных условий для продвижения к флангам города.

Кроме того, сообщается, что часть российских подразделений была передислоцирована с Курахового направления для участия в наступательных операциях на восток от Покровска.

"Решение российского военного командования создать ударную группировку в составе подразделений 2-го и 41-го АК на юг от Покровска указывает на то, что российские войска, возможно, меняют приоритеты тактических задач на Покровском направлении, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к непосредственным флангам Покровска...российское военное командование может передислоцировать эти подразделения в районы на юг от Покровска, если российское командование продолжит отдавать приоритет тактическому продвижению в направлении южных флангов Покровска в ближайшие недели и месяцы", - говорится в сообщении ISW.

Напомним

На Покровском направлении оперативная обстановка остается наиболее сложной, российских войск в городе нет, бои продолжаются на подступах к агломерации.