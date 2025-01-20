россия бросает подкрепление на Покровское направление, неся значительные потери - офицер ВСУ
Киев • УНН
Российские войска усиливают наступление на Покровском направлении, перебрасывая дополнительные подразделения с других участков фронта. Ежедневные потери оккупантов в этом районе составляют до 300 человек, противник избегает использования бронетехники.
Российская армия перебрасывает дополнительные силы на Покровское направление, снимая подразделения с других частей фронта. Ежедневные потери оккупантов в боях под Покровском достигают двухсот человек.
Об этом в эфире «Суспільне. Студия» сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, пишет УНН.
Детали
Враг ломает зубы о нашу оборону. Знаем точно, что перебрасывают подразделения с других направлений. Эта кисть в горле - город Покровск - остается для Путина мечтой. В планах сдавать Покровск, несмотря на близость врага, у нас нет
По словам офицера, российское командование не жалеет пехоты для непрерывных штурмов под Покровском, неся катастрофические потери, которые достигают около двухсот оккупантов ежедневно.
Характер действий противника и желание его видно из того, какое количество врага «ложится» здесь. Все посадки, все подвалы, какие только можно, усеяны трупами врага. Сотнями, день и ночь, враг уничтожается на этом направлении. В сутки - не менее двухсот каждые сутки, триста. Где-то до таких цифр доходит каждые сутки
Российские силы почти не используют бронетехнику. Для перемещений применяют переделанные легковые автомобили, передвигаясь преимущественно ночью или в туман.
Они сейчас пытаются перемещаться под покровом ночи или в тумане. Но средства помогают видеть нам все их перемещения, а потом добивать их там, где они начинают прятаться. Перемещаются на легковых автомобилях, на багги, десантируются на легковых - «Нивы», «Жигули
Напомним
На передовой происходило 180 боевых столкновений, из них 88 атак на Покровском направлении. Враг активно атаковал также на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.