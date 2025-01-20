россия бросает подкрепление на Покровское направление, неся значительные потери - офицер ВСУ

ukenru
Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
09:31 • 55200 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
07:13 • 104709 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
06:40 • 129185 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 109347 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 106846 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 110707 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 110356 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 208155 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 118732 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 204223 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

20 января, 04:40 • 108254 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 131387 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 117513 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 110273 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 59933 просмотра
публикации
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 5802 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 117513 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

06:40 • 129185 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 131387 просмотра
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 208155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 59933 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 110273 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 117843 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 123276 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 123983 просмотра
Актуальное
россия бросает подкрепление на Покровское направление, неся значительные потери - офицер ВСУ

россия бросает подкрепление на Покровское направление, неся значительные потери - офицер ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

Read in English

Российские войска усиливают наступление на Покровском направлении, перебрасывая дополнительные подразделения с других участков фронта. Ежедневные потери оккупантов в этом районе составляют до 300 человек, противник избегает использования бронетехники.

Российская армия перебрасывает дополнительные силы на Покровское направление, снимая подразделения с других частей фронта. Ежедневные потери оккупантов в боях под Покровском достигают двухсот человек.

Об этом в эфире «Суспільне. Студия» сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, пишет УНН.

Детали 

Враг ломает зубы о нашу оборону. Знаем точно, что перебрасывают подразделения с других направлений. Эта кисть в горле - город Покровск - остается для Путина мечтой. В планах сдавать Покровск, несмотря на близость врага, у нас нет

По словам офицера, российское командование не жалеет пехоты для непрерывных штурмов под Покровском, неся катастрофические потери, которые достигают около двухсот оккупантов ежедневно.

Характер действий противника и желание его видно из того, какое количество врага «ложится» здесь. Все посадки, все подвалы, какие только можно, усеяны трупами врага. Сотнями, день и ночь, враг уничтожается на этом направлении. В сутки - не менее двухсот каждые сутки, триста. Где-то до таких цифр доходит каждые сутки

Российские силы почти не используют бронетехнику. Для перемещений применяют переделанные  легковые автомобили, передвигаясь преимущественно ночью или в туман.

Они сейчас пытаются перемещаться под покровом ночи или в тумане. Но средства помогают видеть нам все их перемещения, а потом добивать их там, где они начинают прятаться. Перемещаются на легковых автомобилях, на багги, десантируются на легковых - «Нивы», «Жигули

- рассказал Сергей Цехоцкий. 

Напомним 

На передовой происходило 180 боевых столкновений, из них 88 атак на Покровском направлении. Враг активно атаковал также на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы