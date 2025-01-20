россия бросает подкрепление на Покровское направление, неся значительные потери - офицер ВСУ

Российская армия перебрасывает дополнительные силы на Покровское направление, снимая подразделения с других частей фронта. Ежедневные потери оккупантов в боях под Покровском достигают двухсот человек.

Об этом в эфире «Суспільне. Студия» сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, пишет УНН.

Детали

Враг ломает зубы о нашу оборону. Знаем точно, что перебрасывают подразделения с других направлений. Эта кисть в горле - город Покровск - остается для Путина мечтой. В планах сдавать Покровск, несмотря на близость врага, у нас нет

По словам офицера, российское командование не жалеет пехоты для непрерывных штурмов под Покровском, неся катастрофические потери, которые достигают около двухсот оккупантов ежедневно.

Характер действий противника и желание его видно из того, какое количество врага «ложится» здесь. Все посадки, все подвалы, какие только можно, усеяны трупами врага. Сотнями, день и ночь, враг уничтожается на этом направлении. В сутки - не менее двухсот каждые сутки, триста. Где-то до таких цифр доходит каждые сутки