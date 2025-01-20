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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг более 70 раз атаковал на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

Киев  •  УНН

 • 1450 просмотра

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На фронте произошло 151 боевое столкновение, противник нанес 46 авиационных и 3 ракетных удара. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 72 штурмовых действия.

С начала этих суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. На Краматорском направлении и Торецком направлениях боестолкновения продолжаются до сих пор. Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 20 января, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала суток произошло 151 боевое столкновение, противник нанес три ракетных и 46 авиационных ударов с применением пяти ракет и 71 КАБ, 1065 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на основных направлениях:

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь неподалеку Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, украинские воины атаку отбили.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Щербиновка и Озаряновка 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще семь боестолкновений продолжаются.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 337 человек, из них 143 - безвозвратно. Уничтожено 13 автомобилей, три средства спутниковой связи и 17 БпЛА. Кроме того, повреждены боевая бронированная машина и автомобиль оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.

Наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых продолжаются до сих пор, кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов (24 КАБ) и провел 337 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, применяет авиацию.

Напомним

российские войска усиливают наступление на Покровском направлении, перебрасывая дополнительные подразделения с других участков фронта. Ежедневные потери оккупантов в этом районе составляют до 300 человек, противник избегает использования бронетехники.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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