росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState
Київ • УНН
російські війська просунулися в кількох населених пунктах Харківської та Донецької областей. За добу відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 46 авіаційних та 3 ракетних удари.
В ніч на 21 січня російські війська просунулися в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState в Telegram, передає УНН.
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За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.
Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії Успенівки та Слов'янки
В Луганській області росіяни просунулися біля населеного пункту Надія. На Харківщині ворог просунувся у Дворічній.
Нагадаємо
За минулу добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 46 авіаційних та 3 ракетних удари. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 72 штурмові дії.