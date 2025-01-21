росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState

В ніч на 21 січня російські війська просунулися в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState в Telegram, передає УНН.

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За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії Успенівки та Слов'янки - йдеться у дописі.

В Луганській області росіяни просунулися біля населеного пункту Надія. На Харківщині ворог просунувся у Дворічній.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 46 авіаційних та 3 ракетних удари. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 72 штурмові дії.