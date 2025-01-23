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Бої у Часовому Яру продовжуються, але росіянам не вдається його захопити - Трегубов

Бої у Часовому Яру продовжуються, але росіянам не вдається його захопити - Трегубов

Київ • УНН

 • 32875 перегляди

У Часовому Яру тривають бої, росіяни використовують труби каналу для атак, але не можуть захопити місто.

У Часовому Яру продовжуються бої, ситуація складна і напружена, утім росіянам не вдається захопити місто. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Там досі йдуть бої в самому місті. Там були певні контратаки з боку українських військ. Там росіяни в тому числі намагаються ховатися в трубах каналу, який проходить самим містом, і намагаються атакувати українські сили, у тому числі і через цей канал. Загалом, ситуація напружена, складна, але будемо чесні, вона складна і напружена вже доволі давно. Чомусь у росіян все ще місяцями не виходить зайняти цей населений пункт. Так, він для них важливий, так, він теж доречний нагорі, так, вони докладають всіх можливих зусиль. Але знову-таки, там скоріше, на жаль, іде про руйнування міста, ніж спроби його захопити

- заявив Трегубов.

Також речник прокоментував ситуацію у Великій Новосілці. За його словами, ворог робить, зокрема, змішані штурм, у яких застосовується як піхота, так і техніка.

"Велика Новосілка зараз перебуває у скрутному становищі, і українські воїни роблять усе для того, щоб не допустити подальшого просування противника. Зараз безпосередньо у зоні нашої відповідальності перебуває головнокомандувач Збройних Сил України, і відповідні напрямки найбільш складні напрямки, як-то Велика Новосілка, як-то Покровський напрямок, перебувають на постійному контролі", - говорить Трегубов. "Повного оточення там немає, є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити, і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до міста", - зазначив речник.

Окрім того, він додав, що у ворога на цьому напрямку - велика перевага в особовому складі.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що російські війська не мають просувань на Часів Яр, що може бути пов'язано з накопиченням резервів.

росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState21.01.25, 02:28 • 107429 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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