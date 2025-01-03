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Просувань росіян на Часів Яр немає - ОСУВ “Хортиця”

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Російські війська не мають просувань на Часів Яр, що може бути пов'язано з накопиченням резервів. Місто частково розділене каналом Сіверський Донець-Донбас, основна частина під контролем ЗСУ.

Окупанти не мають просувань на місто Часів Яр на Донеччині, що може може бути пов’зане з тим, що вони намагаються накопичити резерви, однак на цьому напрямку ситуація залишається інтенсивною. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Там просування немає, хоча там теж ситуація інтенсивна. Там на відміну від Покровська йдуть міські бої. Треба розуміти, що Часів Яр це місто, яке частково розділено каналом - Сіверський Донець - Донбас. На одному з берегів цього каналу - росіяни, на іншому - українські війська. Основна частина міста, яка перебуває на північному боці, під контролем українських військ", - сказав Віктор Трегубов.

Він зазначив, що росіяни зменшили кількість спроб наступу на місто, що може бути пов’зане з тим, що вони намагаються накопичити резерви.

Окупанти знизили кількість штурмів на Часів Яр. У ЗСУ назвали причину 05.11.24, 19:10 • 15634 перегляди

Нагадаємо

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ukrainaУкраїна
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