Продвижений россиян на Часов Яр нет - ОСГВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска не имеют продвижений на Часов Яр, что может быть связано с накоплением резервов. Город частично разделен каналом Северский Донец-Донбасс, основная часть под контролем ВСУ.
Оккупанты не имеют продвижений на город Часов Яр в Донецкой области, что может быть связано с тем, что они пытаются накопить резервы, однако на этом направлении ситуация остается интенсивной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
«Там продвижения нет, хотя там тоже ситуация интенсивная. Там в отличие от Покровска идут городские бои. Надо понимать, что Часов Яр это город, который частично разделен каналом - Северский Донец - Донбасс. На одном из берегов этого канала - россияне, на другом - украинские войска. Основная часть города, которая находится на северной стороне, под контролем украинских войск», - сказал Виктор Трегубов.
Он отметил, что россияне уменьшили количество попыток наступления на город, что может быть связано с тем, что они пытаются накопить резервы.
Напомним,
138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.