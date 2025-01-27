Украинских военных вывели из южной части Великой Новоселки: что там происходит

ukenru
Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
13:45 • 20654 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 54770 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 73500 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 101190 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 102777 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 105495 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 104448 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 126925 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202264 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202892 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 128935 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 117688 просмотра
Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

27 января, 05:20 • 99223 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 114218 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 56770 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

13:45 • 20509 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 195766 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 296691 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 297626 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 262748 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 19655 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 56770 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 114218 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 129981 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 137609 просмотра
Актуальное
Украинских военных вывели из южной части Великой Новоселки: что там происходит

Украинских военных вывели из южной части Великой Новоселки: что там происходит

Киев  •  УНН

 • 12162 просмотра

Read in English

Украинские военные вышли из южной части Великой Новоселки в Донецкой области во избежание окружения. Силы обороны удерживают позиции на окраине населенного пункта, предотвращая дальнейшее продвижение противника.

Украинские военные были выведены из  южной части Великой Новоселки в Донецкой области.  Силы обороны удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но ближе к его окраине. Об этом заявил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Во избежание окружения украинских Сил в южной части населенного пункта (Великая Новоселка - ред.), они оттуда были выведены. Украинские Силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы повлечь их окружение и не нужные потери среди укр защитников 

- сообщил Трегубов.

Он отметил, что по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы оккупанты не пошли дальше.

Дополнение

23 января в  оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» сообщили о ситуации вокруг Великой Новоселки, указав, что Силы обороны ведут изнурительные бои с превосходящим противником, а командование принимает меры по усилению подразделений, и предупредили о российских информационных операциях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы