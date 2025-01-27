Украинских военных вывели из южной части Великой Новоселки: что там происходит
Киев • УНН
Украинские военные вышли из южной части Великой Новоселки в Донецкой области во избежание окружения. Силы обороны удерживают позиции на окраине населенного пункта, предотвращая дальнейшее продвижение противника.
Украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки в Донецкой области. Силы обороны удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но ближе к его окраине. Об этом заявил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Во избежание окружения украинских Сил в южной части населенного пункта (Великая Новоселка - ред.), они оттуда были выведены. Украинские Силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы повлечь их окружение и не нужные потери среди укр защитников
Он отметил, что по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы оккупанты не пошли дальше.
Дополнение
23 января в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» сообщили о ситуации вокруг Великой Новоселки, указав, что Силы обороны ведут изнурительные бои с превосходящим противником, а командование принимает меры по усилению подразделений, и предупредили о российских информационных операциях.