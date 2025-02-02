Представитель ОСУВ «Хортица» заявил, что есть определенные признаки замедления рф и объяснил где

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Российские войска увязли в городских боях в Часовом Яру и Торецке, а также при попытке охватить Покровск. За последние дни снизилось количество боевых столкновений на фронте.

Есть определенные признаки того, что темп наступления россиян замедляется. Оккупанты увязли в городских боях в Часовом Яру, Торецке. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Есть определенные признаки того, что темп наступления замедляется. Это связано с несколькими факторами. Первый фактор - это то, что на некоторых направлениях россияне увязли в городских боях. То есть, если мы говорим о Часов Яре или Торецке, то россияне там завязли в городских боях и очевидно, что там продвижение не идет быстро, более того украинские войска контратакуют

- сказал Трегубов. 

Трегубов также назвал второй фактор, отметив, что большое количество россиян брошено на одну единственную задачу - на попытку охватить Покровск.

Второе, большое количество россиян сейчас брошено на одну единственную задачу - на попытку охватить Покровск и там они тоже завязли. Там тоже идет медленное соревнование в перетягивании каната, только наоборот, не перетягивают, а толкают друг друга в разные стороны. Поэтому в целом россияне сейчас немножко завязли. Последние несколько дней даже упало количество боестолкновений в целом

- рассказал Трегубов. 

 Однако он заметил, что это не значит, что стало легко.

Но это означает, что мы больше приходим к той фазе, когда россияне уже скорее давят на конкретных направлениях, не пытаются идти по всей линии, а делают акценты на конкретные направления и не идут в лоб, а пытаются как-то тактически действовать, в том числе по Покровску, пытаются охватывать город сбоку. Поэтому, да, определенные признаки замедления есть

- рассказал Трегубов.

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Украинские военные были выведены из  южной части Великой Новоселки в Донецкой области. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donetskДонецк

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