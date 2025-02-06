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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

Киев  •  УНН

 • 9106 просмотра

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Силы обороны Украины продвинулись на восток от Надиевки под Покровском. В то же время российские войска достигли прогресса под Купянском, Торецком и Курахово, захватив несколько населенных пунктов.

Силы обороны Украины имели успех под Покровском к юго-западу от города. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Курахово и также у Покровска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф 5 февраля продолжили наземные атаки в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

российские войска наступали на северо-запад от Суджи в районе Свердликова и Малой Локни, и на юго-запад от Суджи в районе Куриловки.

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Восток Украины. Операция рф №1 - Харьковская область

российские захватчики продолжали наступательные операции в Харьковской области вдоль международной границы возле Казачьей Лопани и возле Волчанска 4 и 5 февраля, но не продвинулись.

российский "военкор" рассказывал, что украинские войска контратаковали в Волчанске.

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Операция РФ №2 - Луганская область

российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Войска рф продолжали атаковать в направлении Кондрашовки и Дорошовки, возле Петропавловки, Песчаного и Новоосиново 4 и 5 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 февраля заявил, что российские захватчики оккупировали населенный пункт Западное (к северу от Купянска).

Министерство обороны россии заявило 5 февраля заявили о захвате Новомлинска (к северо-востоку от Купянска), но в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 31 января.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска используют осужденных новобранцев и мобилизованных, некоторые из которых имеют лишь одну-две недели подготовки, в пехотных атаках в этом районе

- отчитывается Институт изучения войны.

российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году в Новомлинске проживало примерно 15 человек.

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5 февраля войска рф продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись. россияне атаковали возле Загрызово, Новой Кругляковки, Лозовой и Копанок 4 и 5 февраля.

5 февраля российские захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но также не продвинулись. Войска рф атаковали в районе Новолюбовки, Ямполовки, Колодязов, в районе Торского и Дибровы 4 и 5 февраля.

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Операция РФ №3 - Донецкая область

российские захватчики 5 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 5 февраля войска рф наступали на Северск и возле Верхнекаменского.

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Командир украинского подразделения, которое действовало на Северском направлении, заявил 5 февраля, что россияне ведут штурм и накапливают силы и личный состав в этом районе. Он отметил, что враг ведет штурмы днем и ночью, и в первую очередь наносит удары по позициям операторов беспилотников ВСУ.

Войска рф 5 февраля продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись. 4 и 5 февраля оккупанты наступали в районе этого города, а также возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что оккупанты активизировались в северной части Часового Яра и пытаются продвинуться к центру города в районе стадиона "Авангард"

- говорится в сводке ISW.

Также Запорожец отметил, что количество российских штурмов на Часовярском направлении выросло на 97% по сравнению с декабрем 2024 года. Он заявил, что россияне ведут фронтальный штурм в центре Часового Яра, и отметил, что враг использует вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы, несмотря на грязь, а также оккупанты наносят удары из гражданской техники.

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Недавно российские захватчики продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Серова и Григория Сковороды на севере Торецка.

Войска рф продолжали наступать в районе Торецка, на северной окраине этого города, и у Щербиновки 4 и 5 февраля.

Как отметил Запорожец, количество российских штурмов на Торецком направлении выросло на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, а российские захватчики все чаще ведут лобовой удар по Торецку.

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Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 5 февраля показывают, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Надиевки (на юго-запад от Покровска).

Вместе с тем на Покровском направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись в южную часть н.п. Серебряное (к юго-западу от Покровска) и, вероятно, захватили село. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 4 февраля оценил, что россияне, вероятно, оккупировали Серебряное.

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Войска рф продолжали наступать вблизи Калинового, Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Удачного и Успеновки 4 и 5 января.

российские "военкоры" утверждали, что ВСУ осуществили контратаку на линии Серебряное - (село) Запорожье - Надиевка (все на юго-запад от Покровска).

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты использовали технику для переброски штурмовых групп на передовые позиции к северу от Новоелизаветовки, и что украинские воины уничтожили 7 машин противника.

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российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись на 1,5 км вдоль железнодорожного пути от Котлино до Покровска, немного продвинулись на северо-восток от Удачного, и что ВДВ рф укрепили позиции вблизи Серебряного и села Запорожье Покровского района.

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российские захватчики недавно незначительно продвинулись на запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись в поле к юго-западу от Дачного.

Войска рф наступали вблизи Успеновки, Андреевки, Дачного, Улаклов, Константинополя, Разлива и Зеленовки 4 и 5 января.

российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в центр Дачного, и что бои за село продолжаются. Также блогеры рассказывали, что войска рф также продвинулись к трассе Т-0515 Константинополь - Андреевка - Покровск на северо-запад от Петропавловки, и к северо-восточной окраине Андреевки.

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Представитель украинской бригады, которая действует на Кураховском направлении, 5 февраля заявил, что ситуация в районе Дачного остается очень напряженной, и что оккупанты используют на этом направлении разведывательные, ориентированные и волоконно-оптические беспилотники.

Он также сказал, что на Кураховском направлении российские захватчики ежедневно теряют до взвода пехоты и используют в этом районе меньше бронетехники.

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Войска рф продолжали наступать западнее Великой Новоселки вблизи Новоселки 4 и 5 января, но не продвинулись.

"Южная ось"

российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 5 февраля, но не продвинулись. Войска рф наступали возле Новоданиловки и Малой Токмачки 4 и 5 февраля.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 5 февраля в оккупированной части Запорожской области украинские защитники нанесли удары по российскому ЗРК "Бук" в неуточненном месте.

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5 февраля спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны рф по ротации.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Херсонском направлении 5 февраля.

5 февраля Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что за минувшие сутки на юге страны украинские защитники уничтожили 2 российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 5 терминалов Starlink, которыми управляли российские захватчики.

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путин не хочет настоящих переговоров, он будет настаивать на том, что это война между рф и Западом - Зеленский02.02.2025, 13:55 • 52426 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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