Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года

Декабрь и январь для России ознаменовались наиболее высокими потерями среди личного состава. В феврале 2025 года среднесуточное количество российских потерь, вероятно, и в дальнейшем будет превышать 1 тыс. человек, что будет отражать высокий темп российских операций и наступательных действий.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, январь 2025 года для россиян был самым "дорогим" месяцем войны: по данным Генштаба ВСУ потери оккупантов (убитыми и ранеными) составили 48 240 человек. 48 670 российских потерь было зафиксировано в декабре 2024 года.

россия, вероятно, понесла более 50 тыс. потерь в 2025 году, а с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года - более 837 тыс. потерь. В январе 2025 года также зафиксирован второй по величине среднесуточный показатель потерь россиян в российско-украинском конфликте - 1 556 человек в сутки, согласно отчетам Генерального штаба ВСУ. Это не является значительным изменением по сравнению с декабрем 2024 года, когда среднесуточный показатель потерь со стороны России составлял 1 570 человек, что является самым высоким показателем за все время конфликта. В феврале 2025 года среднесуточное количество российских потерь, вероятно, и в дальнейшем будет превышать 1 000 человек, что будет отражать высокий темп российских операций и наступательных действий