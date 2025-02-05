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Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года

Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

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По данным британской разведки, рф потеряла более 48 тыс. военных в январе 2025 года. В феврале ожидается сохранение высокого уровня потерь из-за интенсивности наступательных операций.

Декабрь и январь для России ознаменовались наиболее высокими потерями среди личного состава. В феврале 2025 года среднесуточное количество российских потерь, вероятно, и в дальнейшем будет превышать 1 тыс. человек, что будет отражать высокий темп российских операций и наступательных действий.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, январь 2025 года для россиян был самым "дорогим" месяцем войны: по данным Генштаба ВСУ потери оккупантов (убитыми и ранеными) составили 48 240 человек. 48 670 российских потерь было зафиксировано в декабре 2024 года.

россия, вероятно, понесла более 50 тыс. потерь в 2025 году, а с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года - более 837 тыс. потерь. В январе 2025 года также зафиксирован второй по величине среднесуточный показатель потерь россиян в российско-украинском конфликте - 1 556 человек в сутки, согласно отчетам Генерального штаба ВСУ. Это не является значительным изменением по сравнению с декабрем 2024 года, когда среднесуточный показатель потерь со стороны России составлял 1 570 человек, что является самым высоким показателем за все время конфликта. В феврале 2025 года среднесуточное количество российских потерь, вероятно, и в дальнейшем будет превышать 1 000 человек, что будет отражать высокий темп российских операций и наступательных действий

- говорится в отчете.

Напомним,

Институт изучения войны сообщал, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России в войне против Украины друг к другу.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1140 оккупантов, 9 танков, 12 ББМ и другую военную технику. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война

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