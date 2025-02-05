У росії проблеми з поповненням армії – ISW

Щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат росії у війні проти України один до одного. Такі дані оприлюднив у своєму аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що російські чиновники продовжують виправдовувати рішення кремля не проводити примусовий призов до резерву в цей час, незважаючи на ознаки того, що російська армія намагається набрати достатню кількість нових кадрів, щоб замістити високі втрати.

Голова Комітету з оборони Державної думи росії Андрій Картаполов заявив 4 лютого, що росії не потрібно проводити ще один частковий примусовий призов у резерв, оскільки росія наразі має "перевагу на полі бою" - йдеться у зведенні ISW.

Член Комітету з оборони Держдуми Віктор Соболєв додав, що 740 000 осіб підписали контракти на військову службу в російській армії – імовірно, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році – і заявив, що мобілізація "тільки погіршить ситуацію", оскільки відправить на фронт людей без попереднього військового досвіду або спеціалізованих навичок.

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Перший заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація не потрібна, оскільки російські військові комісари нібито успішно набирають новий персонал.

Депутати російської Думи переконують, що російські показники призову є достатніми для того, щоб заспокоїти побоювання російської громадськості щодо широко непопулярного потенційного нового часткового недобровільного призову до запасу - припускають аналітики ISW.

Однак, додають у звіті, російські військові можуть мати труднощі з набором достатньої кількості нових військовослужбовців.

Наприкінці 2024 року та в січні 2025 року ISW отримав повідомлення про те, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат росії один до одного - звітує Інститут вивчення війни.

ISW також отримав повідомлення про те, що окремі російські суб'єкти федерації не можуть виконати свої щомісячні квоти на призов, оскільки громадяни менш охоче йдуть воювати добровольцями.

3 лютого Міністерство оборони росії запропонувало проєкт поправок, які передбачають зміну класифікації певних захворювань, хвороб і розладів у військовослужбовців, які проходять строкову службу, а також у тих, хто укладає контракти на проходження служби за призовом.

Міноборони росії запропонувало перекваліфікувати сифіліс, гіпертонію, атрофічні розлади центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров'ям на більш легкі недуги, які не позбавляють права служити - пишуть аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни також повідомили, що Міноборони росії ускладнить для призовників отримання звільнення від військової служби за станом здоров'я та ускладнить процедуру звільнення мобілізованих та військовослужбовців, які підписали контракт на військову службу.

Ключові висновки ISW за 4 лютого:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі 4 лютого відвідав електропідстанцію в Київській області, щоб оцінити її пошкодження, оскільки російські удари з великої відстані по енергетичній інфраструктурі продовжують загрожувати українським атомним електростанціям та можливостям виробництва енергії в Україні.

російські чиновники продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов у запас, незважаючи на ознаки того, що російські військові борються за те, щоб залучити достатню кількість нового особового складу, який би замінив високі втрати.

російська окупаційна влада продовжує обговорювати можливу незаконну окупацію Харківської області, але стверджує, що контрнаступ України у вересні 2022 року в Харківській області зруйнував плани росії щодо проведення "референдуму" в регіоні в той час.

Значна кількість російських суден, які перебували в порту Тартус протягом останніх тижнів, можливо, покинули Сирію і повернулися до росії, оскільки російсько-сирійські переговори про подальший доступ росії до своїх баз у Сирії, як повідомляється, тривають.

Удари українських безпілотників, ймовірно, змусили росію кардинально змінити маршрути російських кораблів між росією і Сирією.

За повідомленнями, росія також використовує судна, що належать компанії "Оборонлогістика" Міноборони, для спостереження за суднами НАТО в Балтійському морі.

Нещодавно російські війська просунулися поблизу Куп'янська.

Пов'язаний з кремлем російський блогер стверджує, що російські війська на Сіверському напрямку продовжують боротися з системними проблемами, а польові командири подають неправдиві звіти про прогрес, незважаючи на нещодавні зміни в командуванні.

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