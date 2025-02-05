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У россии проблемы с пополнением армии - ISW

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

Киев  •  УНН

 • 11836 просмотра

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Ежемесячный призыв в российскую армию не покрывает потери военных на фронте. Депутаты Госдумы рф оправдывают отказ от новой мобилизации, несмотря на кадровые проблемы.

Ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь россии в войне против Украины друг к другу. Такие данные обнародовал в своем аналитическом отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские чиновники продолжают оправдывать решение кремля не проводить принудительный призыв в резерв в это время, несмотря на признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество новых кадров, чтобы заместить высокие потери.

Председатель Комитета по обороне Государственной думы россии Андрей Картаполов заявил 4 февраля, что россии не нужно проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, поскольку россия сейчас имеет "преимущество на поле боя"

- говорится в сводке ISW.

Член Комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев добавил, что 740 000 человек подписали контракты на военную службу в российской армии - предположительно, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году - и заявил, что мобилизация "только усугубит ситуацию", поскольку отправит на фронт людей без предварительного военного опыта или специализированных навыков.

Глава военного комитета НАТО раскрыл изменения в российской армии25.11.24, 14:56 • 19449 просмотров

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, поскольку российские военные комиссары якобы успешно набирают новый персонал.

Депутаты российской Думы убеждают, что российские показатели призыва являются достаточными для того, чтобы успокоить опасения российской общественности относительно широко непопулярного потенциального нового частичного недобровольного призыва в запас

- предполагают аналитики ISW.

Однако, добавляют в отчете, российские военные могут иметь трудности с набором достаточного количества новых военнослужащих.

В конце 2024 года и в январе 2025 года ISW получил сообщение о том, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь россии друг к другу

- отчитывается Институт изучения войны.

ISW также получил сообщение о том, что отдельные российские субъекты федерации не могут выполнить свои ежемесячные квоты на призыв, поскольку граждане менее охотно идут воевать добровольцами.

3 февраля Министерство обороны россии предложило проект поправок, которые предусматривают изменение классификации определенных заболеваний, болезней и расстройств у военнослужащих, проходящих срочную службу, а также у тех, кто заключает контракты на прохождение службы по призыву.

Минобороны россии предложило переквалифицировать сифилис, гипертонию, атрофические расстройства центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем на более легкие недуги, которые не лишают права служить

- пишут аналитики ISW.

В Институте изучения войны также сообщили, что Минобороны россии усложнит для призывников получение освобождения от военной службы по состоянию здоровья и усложнит процедуру увольнения мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт на военную службу.

Ключевые выводы ISW за 4 февраля:

  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 4 февраля посетил электроподстанцию в Киевской области, чтобы оценить ее повреждения, поскольку российские удары с большого расстояния по энергетической инфраструктуре продолжают угрожать украинским атомным электростанциям и возможностям производства энергии в Украине.
    • российские чиновники продолжают оправдывать решение кремля не проводить принудительный призыв в запас, несмотря на признаки того, что российские военные борются за то, чтобы привлечь достаточное количество нового личного состава, который бы заменил высокие потери.
      • российские оккупационные власти продолжают обсуждать возможную незаконную оккупацию Харьковской области, но утверждают, что контрнаступление Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области разрушило планы россии по проведению «референдума» в регионе в то время.
        • Значительное количество российских судов, которые находились в порту Тартус в последние недели, возможно, покинули Сирию и вернулись в россию, поскольку российско-сирийские переговоры о дальнейшем доступе россии к своим базам в Сирии, как сообщается, продолжаются. Удары украинских беспилотников, вероятно, заставили россию кардинально изменить маршруты российских кораблей между россией и Сирией.
          • По сообщениям, россия также использует суда, принадлежащие компании "Оборонлогистика" Минобороны, для наблюдения за судами НАТО в Балтийском море.
            • Недавно российские войска продвинулись вблизи Купянска.
              • Связанный с кремлем российский блогер утверждает, что российские войска на Северском направлении продолжают бороться с системными проблемами, а полевые командиры подают ложные отчеты о прогрессе, несмотря на недавние изменения в командовании.

                Напомним

                Президент Украины заявил, что стране нужна защита на время ожидания вступления в НАТО. Среди вариантов - ядерное оружие, ракетные системы или контингент военных других стран.

                Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - DeepState05.02.25, 02:08 • 17864 просмотра

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                Война
                institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
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