Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - DeepState
Киев • УНН
Украинские военные вернули позиции вблизи Надиевки. В то же время противник совершил продвижение в районе Западного, Кондрашовки и Тополей на Харьковщине.
ВСУ восстановили позиции возле Надиевки. В то же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Харьковщине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную онлайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.
Детали
05 февраля в 01:41 DeepState обновил карту.
Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки
Также аналитики OSINT-проекта сообщили, что враг продвинулся возле Западного, Кондрашовки и Тополей. Уточнен район Александрополя.
Напомним
Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС рф в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожье. У оккупантов существенные потери среди личного состава.
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