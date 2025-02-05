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Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - DeepState

Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - DeepState

Киев  •  УНН

 • 7022 просмотра

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Украинские военные вернули позиции вблизи Надиевки. В то же время противник совершил продвижение в районе Западного, Кондрашовки и Тополей на Харьковщине.

ВСУ восстановили позиции возле Надиевки. В то же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Харьковщине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную онлайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.

Детали

05 февраля в 01:41 DeepState обновил карту.

Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки

- говорится в заметке DeepState.

Также аналитики OSINT-проекта сообщили, что враг продвинулся возле Западного, Кондрашовки и  Тополей. Уточнен район Александрополя.

Напомним

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Нет окончательного понимания, вернутся ли солдаты КНДР к участию в штурмах на курщине - СНБО04.02.25, 11:26 • 21943 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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