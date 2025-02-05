Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - DeepState

ВСУ восстановили позиции возле Надиевки. В то же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Харьковщине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную онлайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.

Детали

05 февраля в 01:41 DeepState обновил карту.

Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки - говорится в заметке DeepState.

Также аналитики OSINT-проекта сообщили, что враг продвинулся возле Западного, Кондрашовки и Тополей. Уточнен район Александрополя.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС рф в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожье. У оккупантов существенные потери среди личного состава.

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