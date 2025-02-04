ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів на Запоріжжі: що відомо

Повітряні Сили ЗСУ учора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Запоріжжі. В окупантів суттєві втрати серед особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

3-го лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка - йдеться в повідомленні.

Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення - інформує Генштаб.

Генштаб наголошує, що мета України знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії.

Генштаб підтвердив ураження командного пункту ворога на курщині