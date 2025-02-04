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ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів на Запоріжжі: що відомо

ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів на Запоріжжі: що відомо

Київ • УНН

 • 25730 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ 3 лютого атакували пункт управління російських військ у Новоіванівці на Запоріжжі. Об'єкт зазнав значних пошкоджень, у противника суттєві втрати серед особового складу.

Повітряні Сили ЗСУ учора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Запоріжжі. В окупантів суттєві втрати серед особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

3-го лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка 

- йдеться в повідомленні.

Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення 

- інформує Генштаб.

Генштаб наголошує, що мета України знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії.

Генштаб підтвердив ураження командного пункту ворога на курщині31.01.25, 13:22 • 26620 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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