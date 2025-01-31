Генштаб підтвердив ураження командного пункту ворога на курщині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту угруповання військ "курськ" збройних сил рф у місті рильськ курської області, пише УНН.

Уражено! Сьогодні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил рф у місті Рильськ Курської області. Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника - повідомили у Генштабі.

Ця операція, як вказано, – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал. Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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