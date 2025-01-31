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Генштаб подтвердил поражение командного пункта врага на курщине

Генштаб подтвердил поражение командного пункта врага на курщине

Киев  •  УНН

 • 14914 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение командного пункта группировки вражеских войск «Курск» в городе Рыльск. В результате высокоточного удара уничтожен пункт управления противника.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командного пункта группировки войск "курск" вооруженных сил рф в городе рыльск курской области, пишет УНН.

Поражено! Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил рф в городе Рыльск Курской области. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника

- сообщили в Генштабе.

Эта операция, как указано, - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

"Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение по НПЗ в волгоградской области рф31.01.25, 11:57 • 20281 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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