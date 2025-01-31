Генштаб подтвердил поражение командного пункта врага на курщине

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командного пункта группировки войск "курск" вооруженных сил рф в городе рыльск курской области, пишет УНН. Поражено! Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил рф в городе Рыльск Курской области. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника - сообщили в Генштабе. Эта операция, как указано, - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику. "Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе. Генштаб подтвердил поражение по НПЗ в волгоградской области рф