Генштаб подтвердил поражение по НПЗ в волгоградской области рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в ночь на 31 января. На объекте, входящем в десятку крупнейших НПЗ россии, зафиксированы взрывы и возгорания.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по ООО "лукойл-волгограднефтепереработка" в волгоградской области рф, пишет УНН.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 31 января 2025 года нанесли поражение по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области рф
Этот НПЗ по проектной мощности, как указано, входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии и задействован в обеспечении оккупационной армии рф.
"Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", - отметили в Генштабе.
"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил рф продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - отметили в Генштабе ВСУ.
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