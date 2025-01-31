Генштаб подтвердил поражение по НПЗ в волгоградской области рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по ООО "лукойл-волгограднефтепереработка" в волгоградской области рф, пишет УНН.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 31 января 2025 года нанесли поражение по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области рф - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Этот НПЗ по проектной мощности, как указано, входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии и задействован в обеспечении оккупационной армии рф.

"Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил рф продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - отметили в Генштабе ВСУ.

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